Une conductrice a effectué une sortie de route vers 13 h aujourd'hui. Le tout est survenu à l'intersection de la 10e rue et de la 9e avenue B dans le secteur Ouest de Saint-Georges. La dame au volant n'a subi aucune blessure, ni nécessité de transport vers l'hôpital. Au moment de publier, on ne connaissait pas la cause de cet ...