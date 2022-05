Trois arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

Les policiers de Sûreté du Québec du Centre de services de la Nouvelle-Beauce ont procédé la semaine dernière à trois arrestations dans Beauce-Nord pour conduite avec les capacités affaiblies.

Le 6 mai dernier, les policiers ont intercepté un véhicule qui quittait un bar à Saint-Lambert. Après avoir constaté que le conducteur de 40 ans semblait avoir dépassé les limites de consommation d’alcool pour être derrière un volant, les agents lui ont ordonné de se soumettre au test de dépistage (ADA), qu’il a échoué. Une fois au poste, le suspect a fourni un échantillon d’haleine décelant un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu et son véhicule saisi, pour une durée de 30 jours. Il a été libéré par voie de sommation.

Le 7 mai, vers 2 h, les policiers ont intercepté un véhicule pour un feu de positionnement arrière défectueux. En discutant de l’infraction avec le conducteur de 22 ans, les agents ont eu les motifs raisonnables de croire que l’individu avait les capacités affaiblies par l’alcool. Après avoir procédé à son arrestation et conduit le suspect au poste de police, les agents ont soumis le suspect aux tests à l’éthylomètre, qui ont eu pour résultat un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise par la loi. Le permis du suspect a été suspendu et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il a été libéré par voie de sommation.

Le 8 mai, sur le boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie, les policiers ont intercepté un véhicule pour vérification du système d’échappement, en raison d’un bruit inhabituel que le véhicule produisait. Le conducteur du véhicule semblait alors avoir les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme a donc été soumis au test de dépistage (ADA), qu’il a échoué. Après avoir arrêté l’individu et l’avoir conduit au poste, les agents ont procédé aux tests à l’éthylomètre. L’homme a obtenu des résultats supérieurs à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré par voie de sommation.