Levée de l'interdiction de feu à ciel ouvert à proximité des forêts

Depuis 16 h, hier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a levé l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité.

Cette mesure était en vigueur depuis le 7 mai partout dans la province. Cette décision avait été prise en voyant le nombre grandissant de feux de broussailles et de forêt causés par l’homme et des températures chaudes et sèches.

La Beauce n’a pas été épargnée avec plus d’une dizaine d’interventions des pompiers et heureusement les dégâts ont été mineurs.

Dans les prochains jours, on annonce de la pluie et le mercure sera à la baisse ce qui aidera beaucoup à diminuer les risques d’incendie.

Bilan provincial

Selon la SOPFEU, il y a présentement neuf incendies de forêt. Les opérations de luttes progressent rondement et ils sont tous maîtrisés. Depuis le début de la saison de protection, 232 incendies ont touché 234,2 hectares. La moyenne des dix dernières années à la même date est de 128 incendies pour 106,7 hectares de forêt.