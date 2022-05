Bilan routier du Québec: un portrait généralement meilleur en 2021

Depuis 16 h, hier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a levé l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Cette mesure était en vigueur depuis le 7 mai partout dans la province. Cette décision avait été prise en voyant le nombre grandissant de feux de broussailles et de forêt causés par l’homme et des ...