Trois conducteurs arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies

Une femme et deux hommes ont été arrêtés au courant de la semaine dernière pour conduite avec les capacités affaiblies sur le territoire la MRC Robert-Cliche et la MRC de Beauce-Sartigan.

Vendredi 13 mai vers 21 h 30, les policiers de la MRC de Robert-Cliche ont intercepté un automobiliste de 57 ans sur la rue Principale à Saint-Frédéric afin de vérifier son état de conduire. Il a été arrêté pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme de Tring-Jonction a obtenu des résultats aux tests à l’éthylomètre au- delà de la limite permise par la loi. Il comparaitra ultérieurement au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Dimanche 15 mai vers 3 h 30, une automobiliste de 47 ans de Beauceville a été accostée par les agents de la Sûreté du Québec de la MRC de Robert-Cliche à Saint-Victor. Elle se trouvait sur la rue Commerciale. Après vérification, celle-ci fut arrêtée pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. La dame a échoué le test à l’éthylomètre en soufflant plus d’une fois et demie la limite permise par la loi. Elle devra se présenter devant la cour au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Le 15 mai, un conducteur de 23 ans de Saint-Georges a été interpellé sur la 1re Avenue à l’intersection de la 32e Rue. Ce dernier avait une conduite erratique et il a fourni un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.