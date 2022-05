Les cadets de la SQ reviennent dans la région pour un 12e été

À partir du 30 mai, pour une 12e année, le Programme de cadets de la Sûreté du Québec sera de retour dans 76 villes et municipalités de la province.

Pour la région, plusieurs de ces cadets seront en place au poste de la MRC de La Nouvelle-Beauce, à Sainte-Marie, à celui de la MRC de Beauce-Sartigan à Saint-Georges, de même qu'aux installations de corps policier dans la MRC de Robert-Cliche à Saint-Joseph-de-Beauce.

Les cadets assureront, entre autres, une présence dans les quartiers et les parcs, répondront aux demandes de renseignements des citoyens et bonifieront le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population.

Cette année, ce sont 210 étudiants ou diplômés en techniques policières qui ont été embauchés dans le cadre de ce programme déployé en partenariat avec les municipalités qui les reçoivent.

Rappelons que la saison des cadets s’étale sur une période de 10 à 12 semaines consécutives (avec une possibilité de prolongation jusqu’au 30 septembre).