Des arrestations pour vitesse et alcool au volant

La semaine dernière, les policiers de la Sûreté du Québec du Centre de services de Saint-Georges ont procédé à l’arrestation d’un homme pour excès de vitesse et d’un autre pour conduite avec les capacités affaiblies.

Le 18 mai vers 2 h 45, les agents ont intercepté un véhicule qui circulait à 98 km/h dans une zone de 50 km/h sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges. L’homme de 40 ans, résident du secteur, a reçu un constat d’infraction de 674 $ et 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour sept jours.

Le 22 mai vers 21 h 30, les policiers ont été appelés pour une sortie de route sur la 25e Avenue près de la 4e rue à Saint-Prosper. Après l’intervention, le conducteur de 34 ans de Saint-Odilon a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a échoué les tests à l’éthylomètre. Il a été libéré par citation à comparaitre au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule remorqué.

Vol et arnaque

Un portefeuille contenant des cartes de crédits et d’autres cartes a été volé dans un véhicule stationné dans la 18e avenue à Saint-Georges le 17 mai. Une enquête est actuellement en cours et la Sûreté du Québec en profite pour rappeler aux gens qu’il est important de verrouiller les portières en tout temps.

Un homme de Saint-Georges avait repéré un VTT sur une plateforme de vente en ligne le 23 mai. Le vendeur lui a demandé de lui faire des versements avant que l’acheteur aille récupérer le bien. Après avoir fait trois versements totalisant près de 4 000$, le Georgien a remarqué que la page était fermée et qu’il n’était plus possible de le rejoindre.