Les fortes pluies font des dégâts en Beauce

Depuis jeudi, la pluie qui ne cesse de tomber a commencé à donner des maux de tête à certaines municipalités et Beaucerons.

En effet, ce matin, le Club de Golf de Saint-Georges a annoncé la fermeture pour aujourd'hui de son parcours, car l’eau s’est drastiquement accumulé. Il est donc impossible d'y jouer. La quantité d’eau est tellement importante que par endroit on a l’impression que de nouveaux étangs se sont créés. Toutefois, la direction du club assure qu'en général le lendemain le tout se résorbe et que les joueurs peuvent revenir.

De plus, un glissement de terrain est survenu le long de la piste cyclable à derrière l'Hôtel de ville de Beauceville. L’endroit a été fermé entre la 9e avenue et la 155e rue pour un temps indéterminé et il est fortement conseillé d’éviter le secteur. La route quant à elle est toujours ouverte aux véhicules.

La rivière Chaudière a également gonflé au courant de la nuit, mais pour le moment les municipalités gardent un œil ouvert, mais le risque est plutôt faible d’inondation, car aucun obstacle, comme la glace ne se trouve sur l’eau.

Si vous êtes témoins d'un évènement, vous pouvez nous contacter au [email protected]

Notre équipe continuera de surveiller la situation au courant des prochaines heures.