Un homme arrêté pour avoir bu au volant

Le 29 mai, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies, dont un homme qui consommait directement derrière son volant.

C’est le personnel d’un restaurant qui ont appelé en remarquant qu’il semblait en état d’ébriété avancé. L’homme de 33 ans de Lévis a refusé de subir les tests d’alcoolémie. De plus, il lui était interdit de conduire en vertu du Code criminel pour offense semblable. Les accusations contre lui seront conduite avec les capacités affaiblies, refus de subir le test d’alcoolémie et de conduite durant une interdiction au Code criminel. Son véhicule a été remisé et il a été libéré par sommation.

Vers 1 h 30, les agents de la Sûreté du Québec ont intercepté puis arrêter sur la 174e rue à Saint-Georges un homme âgé de 20 ans pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme a fourni un échantillon d’haleine avec un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.

Enquêtes

Le 24 mai, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont ouvert une enquête pour un vol. Une roulotte blanche servant de camp située sur une terre du 1er rang à Saint-Martin a été volée.

Les agents ont ouvert un dossier pour le vol de quatre batteries servant à alimenter des feux de circulation mobile sur les chantiers routiers. Le vol est survenu sur le rang 9 à Saint-Honoré-de-Shenley.