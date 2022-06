Les corps de police tiennent une opération de sensibilisation à la vitesse

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec, tiennent dès demain de nombreuses interventions planifiées à travers la province dans le cadre de l’opération nationale concertée Vitesse.

Que ce soit en milieu urbain ou rural, la vitesse est reconnue comme l’un des principaux facteurs contribuant aux collisions de la route et à leur gravité. Sous le thème, « Je ralentis. Je sauve des vies », cette campagne vise à responsabiliser les conducteurs afin qu’ils respectent les limites de vitesse.

L'opération se tient jusqu'au 16 juin.

Capacités affaiblies

Les policiers du centre de service de Sainte-Marie ont intercepté un automobiliste sur la rue du Parc industriel à Sainte-Marguerite le 6 juin, vers 20 h 40. Le conducteur, un résidant à Sainte-Marguerite, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et conduit au poste de police.

Les échantillons d’haleine prélevés présentaient un taux d’alcoolémie de près du double de la limite permise. Il s’agit pour le suspect d’une récidive en matière de conduite avec les capacités affaiblies, suite à une récente condamnation. Son permis de conduire a donc été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours.

Il a été libéré par citation à comparaitre.

Prévention et police de proximité

Dans la dernière semaine, la coordonnatrice locale en police communautaire (CLPC) a rencontré six groupes de jeunes avec l’atelier «Géni-Vélo».

Elle a également rencontré 45 nouveaux arrivants pour les sensibiliser sur les lois et règlements du Québec.

Finalement, elle a accueilli un nouvel arrivant du secteur de la Nouvelle-Beauce comme «Policier d’un jour», dans le cadre de la semaine de la police. L’activité a permis au participant de voir un volet de la police que la population voit rarement et lui a permis d’en apprendre davantage sur le travail policier. L’activité a été appréciée de part et d’autre, puisqu’elle a permis une meilleure compréhension des différences et un rapprochement culturel.

Quant au policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) de la MRC de La Nouvelle-Beauce, il a rencontré 235 élèves de 5e secondaire afin de les sensibiliser à la conduite avec les capacités affaiblies et pour leur rappeler les règles de sécurité en prévision du bal des finissants de la Polyvalente Benoît-Vachon.