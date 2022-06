Trois arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

Trois arrestations de conducteurs ayant pris le volant avec les capacités affaiblies par l’alcool sont survenues au cours des derniers jours sur le territoire du Centre de services de Saint-Georges de la Sûreté du Québec.

Le 8 juin vers 16 h 30, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté sur la 120e rue, à l’intersection de la 10e avenue à Saint-Georges, un homme de 36 ans, de Saint Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Ce dernier a fourni un résultat de test à l’éthylomètre supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le 8 juin, vers 22 h, les policiers de la MRC des Appalaches ont intercepté un véhicule à Adstock, dont le conducteur de 53 ans également d’Adstock, fut arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme avait un permis sanctionné pour plusieurs amendes impayées et avait également des mandats d’arrestation contre lui. Il est demeuré détenu et devait comparaître en début de semaine.

Le 11 juin, vers 1 h 30, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté sur la 1e avenue, à l’intersection de la 116e rue à Saint-Georges, un homme âgé de 31 ans de Saint-Georges, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme a fourni un résultat de test de plus du double de la limite permise. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis a été suspendu pour une période de 90 jours.

Enquêtes criminelles

Le 9 juin est survenu un vol d’essence évalué à 75$ dans une station-service située sur la route 271, à Saint-Benoît Labre. Une enquête est en cours.

Le 10 juin est survenu un vol de deux catalyseurs sur des camions, qui se trouvaient sur le terrain d‘une entreprise de la 25e avenue, dans le parc industriel de Saint-Georges. Une enquête est ouverte.

Le 11 juin, un citoyen de la première avenue, à Saint-Georges, a été victime de méfait sur son véhicule automobile. Le pare-brise a été fracassé et les quatre pneus ont été crevés à l’aide d’un objet contondant. Une enquête est en cours.

Dans la nuit du 10 au 11 juin, un ou des individus ont volé un catalyseur sous un véhicule qui était stationné sur un terrain privé, situé sur la route 204 à Saint-Prosper.