Un voleur de catalyseurs arrêté pour excès de vitesse à Scott

Un homme de 24 ans, résident de Québec, a été intercepté pour un excès de vitesse à Scott, puis finalement poursuivi pour des vols de catalyseurs.

Le 26 mai, vers 02 h 30, les policiers l'ont intercepté sur l’autoroute 73 à Scott alors qu'il circulait à 135 km/h dans une zone de 100 km/h. Le conducteur ne disposait pas de son permis de conduire et a dû être identifié verbalement. Après vérifications, il a été découvert que le permis de conduire de l’homme était suspendu en raison d’une précédente condamnation pour conduite avec les capacités affaiblies.

En regardant dans le véhicule, les agents ont remarqué que plusieurs catalyseurs, ainsi que des outils servant à couper du métal se trouvaient partiellement cachés sous une couverture.

L’homme a donc été détenu pour fins d’enquête.

Suite à la fouille du véhicule, les policiers ont découvert plusieurs outils servant à couper le métal, un poing américain et un total de 13 catalyseurs, qui pour plusieurs, suite à l’enquête effectuée par les policiers, ont pu être reliés à des dossiers de vol de catalyseurs dans la région de Québec et de Saint-Georges.

Le suspect a été arrêté le 7 juin suite à l’émission d’un mandat et il a été libéré par la suite par promesse de comparaître. Il devrait faire face à plusieurs chefs d’accusation telles que vol de moins de 5 000 $, possession de biens criminellement obtenus, possession d’outils de cambriolage et de possession non autorisée d’armes prohibées.

Il a également reçu trois constats d’infraction totalisant 2 586 $ et son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours.

Prévention et police de proximité

Au cours de la dernière semaine, la coordonnatrice locale en police communautaire (CLPC) a rencontré, avec les cadets de la Sûreté du Québec, deux groupes de jeunes avec l’atelier «Géni-Vélo». Elle a également rencontré 23 nouveaux arrivants pour les sensibiliser sur les lois et règlements du Québec.

Le policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) de la MRC de La Nouvelle-Beauce a participé au tournoi de DEK Hockey dans le cadre du Festival Sportif de Sainte-Marie avec les étudiants et les enseignants du groupe spécialisé «Explorateurs» de la Polyvalente Benoît-Vachon.