Intervention policière pour un homme en crise

Vers 8 h 09, plus de 75 000 clients d'Hydro-Québec beaucerons et de Chaudière-Appalaches ont perdu l’électricité. Selon le site Info-pannes , elle débute à partir de Sainte-Marie et s’étale sur la région jusqu’aux lignes américaines. Hydro-Québec nous explique que ce serait une problématique sur le réseau de transport et les équipes sont en cours ...