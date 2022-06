Opération vitesse: plus de 8 500 constats d’infractions remis par la police

Les services de police du Québec ont remis plus de 8 500 constats d’infractions dans le cadre de l’Opération nationale concertée (ONC) Vitesse qui s’est déroulée du 10 au 16 juin 2022.

Plusieurs ont émis dans des zones scolaires et des chantiers de construction.

De plus, près d’une centaine de constats ont été donnés pour de grands excès de vitesse. La collaboration entre les différents corps de police a été d’une grande efficacité permettant de cibler les conducteurs à risque.

En collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), les corps de police se sont unis afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la vitesse au volant. Cette importante présence policière combinée à la sensibilisation faite auprès des usagers du réseau routier, visait particulièrement la modification de leurs comportements en ce qui concerne l’une des principales causes de collisions avec blessures graves, soit la vitesse.

Responsabiliser les conducteurs

En plus des nombreuses interventions, les organisations policières ont également diffusé des messages de prévention sur les médias sociaux avec comme thématique « Je ralentis. Je sauve des vies. »

L’angle choisi visait à responsabiliser les conducteurs et à leur rappeler qu’ils font tous et toutes partie de la solution. En effet, ils peuvent faire une différence et contribuer activement à l’amélioration du bilan routier en ralentissant.

Sécurité routière, d’autres opérations à venir

Avec l’arrivée des vacances estivales et l’augmentation de la circulation sur le réseau routier, les policiers continueront d’assurer une surveillance accrue pour intervenir au moment où les infractions sont commises.

La clé du succès demeure la poursuite des interventions policières, conjuguées à une conduite plus responsable de la part des usagers de la route, permettant de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès.