Un motocycliste gravement blessé à Sainte-Marie

Les services de police du Québec ont remis plus de 8 500 constats d’infractions dans le cadre de l’Opération nationale concertée (ONC) Vitesse qui s’est déroulée du 10 au 16 juin 2022. Plusieurs ont émis dans des zones scolaires et des chantiers de construction. De plus, près d’une centaine de constats ont été donnés pour de grands excès de ...