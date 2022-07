Un homme de Val-Alain recherché partout au Québec

Hier soir, vers 22 h 15, les policiers de la Sûreté du Québec do poste de la MRC des Etchemins ont intercepté un véhicule qui circulait à 142 km/h dans une zone de 90 km/h sur la route 275 à Saint-Côme-Linière. Le conducteur, un homme de 17 ans résident de l'endroit, s’est vu remettre un constat d’infraction de 683 $ et en plus de cumuler 10 ...