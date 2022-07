Plusieurs municipalités beauceronnes voient leurs installations vandalisées

Les installations sanitaires à l’Île Ronde de Beauceville ont été à nouveau vandalisées cette semaine, mais plusieurs autres municipalités de la Beauce sont également victimes de ce fléau.

La population ne peut malheureusement plus les utiliser depuis le 9 juillet. En effet, des malfaiteurs ont complètement détruit l’intérieur des toilettes brisant les portes des cabines entre autres.

La municipalité a capté des images et fait son enquête, mais demande aux parents de sensibiliser leurs enfants de tout âge aux conséquences des actes de vandalisme.

Cela cause bien plus que des bris et des dépenses. En restaurant les lieux, une partie du budget opérationnel sera amputé et les utilisateurs et visiteurs n’y auront plus accès.

Mentionnons que depuis le début de la période estivale plusieurs municipalités ont été victimes de vandalisme sur leurs installations.

Par exemple, Sainte-Aurélie qui a publié aujourd’hui son sa page Facebook un rappel au civisme : «Les différents événements de notre belle municipalité font en sorte que nous sommes plus nombreux et, malheureusement, plusieurs méfaits nous ont été signalés dernièrement : pots de fleurs brisés ou jetés dans le lac, chaises jetées à l’eau, bris divers, vol au jardin communautaire, etc. Ces méfaits sont pourtant plutôt rares habituellement. Nous aimerions faire appel à votre civisme et votre coopération pour éviter ce genre de situation. Merci de respecter les propriétés publiques et privées! »

Également, des personnes ont gribouillé avec des feutres le module de jeu au chalet des loisirs à Sainte-Hénédine en juin.

La municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce a mis sur sa page Facebook le 22 juillet des images montrant des méfaits près de la nouvelle infrastructure, le pumptrack. La pancarte a été mise à terre et des traces de VTT étaient visibles sur le gazon.

En juin, à Saint-Joseph-des-Érables, le site du Moulin des Ferme a été nouveau fermé, et ce, jusqu’en début juillet après des actes de vandalisme. Ce lieu est malheureusement souvent visité par des malfaiteurs.

Ceci n’est que quelques exemples, mais il semblerait que les municipalités veulent dénoncer publiquement ces gestes.