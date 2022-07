Accident de véhicule tout-terrain à Saint-Prosper

Vers 19 h 15, hier, les policiers de la MRC des Etchemins et les pamaramédics du groupe CAMBI ont été appelés sur la 4e Rue à Saint-Prosper pour un accident de véhicule tout-terrain.

Le véhicule se trouvait dans un petit boisé non loin du chemin. Selon la sergente de la Sûreté du Québec, Hélène Saint-Pierre, un homme d’une quarantaine d’années a été blessé et il a été transporté au centre hospitalier de Saint-Georges.

On ignore la cause de l’accident et la vie de l’accidenté n’est pas en danger.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.