Deux motards arrêtés pour grand excès de vitesse

Deux motocyclistes ont été arrêtés samedi à Saint-Prosper pour grand excès de vitesse.

Le tout est survenu vers 13 h 30 le 6 août sur la route 204.

Un agent de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Etchemins a intercepté une première moto qui circulait à 98 km/h pendant qu'une deuxième la dépassait à une vitesse de 121 km/h, le tout dans une zone de circulation à 50 km/h.

Le conducteur de la première moto, âgé dans la vingtaine et résident de Saint-Georges-de-Beauce, a reçu un constat d’infraction de 674 $ et 10 points d’inaptitude tandis que le deuxième, âgé dans la vingtaine également et de Saint-Côme-Linière, a reçu un constat de 1 396 $ et 14 points d’inaptitude. Leurs permis de conduire respectifs ont été suspendus pour une période de 7 jours.