Les pompiers de Saint-Georges recommandent de ne pas naviguer sur la rivière Chaudière pour le moment

Les pompiers du Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Georges, ainsi que la ville, recommandent aux citoyens de ne pas naviguer sur la rivière Chaudière tant que le débit de l'eau n'a pas diminué.

Frédéric Morin, le chef de division aux opérations du SSI met en alerte les usagers. Il y a déjà eu deux interventions en deux jours.

La première s'est produite hier en avant-midi, en amont du Barrage-Sartigan. À cet endroit, l'accumulation d'eau crée un lac pendant l'été. Ainsi, les résidents installent des quais avec leurs embarcations. Cependant, lorsque le niveau de l'eau est monté à 10 pieds ce mardi, le courant a emporté un quai appartenant à un citoyen, sur lequel était accosté un Sea-doo. Pour le rattraper, un voisin a embarqué dans son canot. Après quelques difficultés et un appel aux services d'urgences, l'homme est revenu à quai avec le motorisé. Il s'est fait dire par les pompiers de ne pas retourner sur l'eau.

Le second sauvetage a eu lieu aujourd'hui vers 15 h, au niveau de la première passerelle à Saint-Georges, entre la Pralinière et l'île Pozer. Un ponton est tombé en panne d'essence au milieu de la rivière. Pour ne pas se faire emporter, le nautonier a jeté l'ancre. Les pompiers sont intervenus avec leurs zodiacs pour apporter de l'essence au bateau qui a fait le plein avant d'être escorté jusqu'à son quai. Lui aussi s'est fait dire de ne plus retourner à l'eau. Notons que les ambulanciers du groupe Cambi et les policiers de Beauce-Sartigan se sont rendus sur place par prévention.

Alors suite à ces deux événements, le SSI et la ville ont fermé la descente publique à bateau qui se trouve au parc Veilleux. Qui plus est, le barrage gonflable est installé, mais il est impossible de mettre les bouées jaunes pour le moment, à cause du niveau de l'eau. Il faut donc être vigilant!

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.