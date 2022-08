Un feu à ciel ouvert illégal à Beauceville

Hier soir, vers 21 h 40, le Service incendie de Beauceville s’est présenté sur la rue du Platin, alors que des flammes et de la fumée étaient visibles de loin.

Dès l’arrivée des pompiers, ils ont rapidement éteint le feu à ciel ouvert. Il s'avérait qu'un homme faisait brûler des matériaux de construction et qu'il s'agissait d'un geste tout à fait illégal pouvant être passible d'amendes.

Mentionnons qu’il est interdit selon le règlement municipal 2.4.5.1. Feux en plein air, d’allumer et d’entretenir un feu dans des résidus ou des déchets de construction ou de permettre qu’un tel feu soit allumé ou entretenu.

De plus, pour faire un feu à ciel ouvert, il est obligatoire de faire une demande de permis de brûlage. Pour l’obtenir, vous devez répondre aux exigences de la réglementation municipale concernant la prévention incendie.

Afin de pouvoir effectuer un brûlage, les conditions de risques d’incendie de la SOPFEU doivent également permettre les feux à ciel ouvert.

Les seuls résidus que vous pouvez brûler sont également les branches, les arbres et les feuilles mortes.

Ainsi toute autre matière combustible est proscrite en vertu des lois sur la qualité de l’environnement et vous devez aller les porter à l’écocentre pour vous en départir.

Comment faire une demande?

Pour faire une demande de permis de brûlage, utilisez le système de gestion des requêtes et plainte, en ligne ou avec l’application mobile, et choisir la catégorie « Demande de permis » et ensuite « Permis de brulage ».

Vous pouvez aussi les contacter au 418 774-9137 sur les heures de bureau.