Lac-Etchemin: arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies

Deux personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi vers 15 h 30 à l’intersection de la 46e avenue et de la 133e rue à Saint-Georges. Le véhicule a effectué une sortie de route et a percuté un arbre. L’homme de 42 ans et l’adolescent de 14 ans, qui se trouvaient à bord, ont été conduits à l’hôpital de Saint-Georges ...