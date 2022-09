Trois arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies à Saint-Georges

Entre le 14 et le 18 septembre, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à l’arrestation de trois personnes conduisant avec les capacités affaiblies dans la ville de Saint-Georges.

Le 14 septembre, les policiers ont intercepté un véhicule qui a omit de s’immobiliser face à un feu rouge à l’intersection de la 1ere avenue et de la 16e rue à Saint-Georges. Le conducteur, un homme âgé de 42 ans de Saint-Georges a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un résultat au test à l’éthylomètre de plus du double de la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le 17 septembre, un homme de 52 ans de Saint-Georges a été intercepté et arrêté sur la 120e rue à Saint-Georges pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a fourni un résultat d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le 18 septembre, une femme âgée de 27 ans de Saint-Georges a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool sur la 1ere avenue, près de la 112e rue à Saint-Georges. Elle avait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.