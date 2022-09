Un corps a été retrouvé à l'intérieur d'un véhicule incendié à Saint-Bernard

Un corps a été retrouvé ce dimanche après-midi, dans les décombres d'un véhicule incendié près du numéro 623 du rang Saint-Pierre à Saint-Bernard.

Le Service de sécurité incendie de Saint-Bernard, les paramédics du groupe Cambi et la Sûreté du Québec de la MRC Nouvelle-Beauce ont été appelés sur place vers 15 h et on fait la macabre découverte après avoir éteint les flammes.

L'identification du corps est à venir.

Le département d'enquête des crimes majeurs de la Sûreté du Québec est sur place, avec l'assistance du technicien en scène d'incendie pour analyser les causes et circonstances de l'événement.

Un travail devra également être fait pour identifier le véhicule qui a brûlé ainsi que le corps. Ce dernier sera d'ailleurs envoyé au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale pour déterminer la cause du décès.

Le rang Saint-Pierre est fermé depuis l'arrivée des secours et le restera jusqu'à la fin de l'enquête sur place.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.