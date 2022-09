Sauvetage dans un silo à Sainte-Hénédine: un homme serait gravement blessé

Un corps a été retrouvé ce dimanche après-midi, dans les décombres d'un véhicule incendié près du numéro 623 du rang Saint-Pierre à Saint-Bernard. Le Service de sécurité incendie de Saint-Bernard, les paramédics du groupe Cambi et la Sûreté du Québec de la MRC Nouvelle-Beauce ont été appelés sur place vers 15 h et on fait la macabre découverte ...