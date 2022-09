La famille Grenier en plein coeur de l'ouragan Ian

L’incendie qui a touché une résidence sur la route Cliche-Golden à Frampton, hier soir, serait de cause accidentelle selon le chef pompier Keven Giguère. Rappelons que vers 20 h 45, le Service incendie de Frampton a été appelé et que Saint-Malachie et Saints-Anges sont venus en renfort. Un délestage avait été demandé pour des raisons de ...