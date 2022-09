Saint-Georges: Deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, à Saint-Georges, le 24 septembre.

Ils d'abord intercepté et arrêté un homme, de 47 ans, de Saint-Georges sur la 107e rue, à l'intersection avec le boulevard Lacroix. Il a fourni un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis suspendu pour une période de 90 jours.

Par la suite, les policiers ont également interpellé une jeune femme âgée de 17 ans, aussi de Saint-Georges, face au 11400 de la 1re avenue. À l'éthylomètre, elle a fourni des résultats de plus du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis suspendu pour une période de 90 jours. Elle était soumise à la mesure tolérance zéro.

Notons également qu'un policier de la Sûreté du Québec à la MRC des Etchemins a intercepté un véhicule qui circulait à 94 km/h dans une zone de 50 km/h sur la 15e Avenue à Saint-Zacharie. C'était le 23 septembre vers 11h30. Le conducteur, un homme de 29 ans de St-Narcisse-de-Rimouski, a reçu un constat d’infraction de 544$ et 6 points d’inaptitude. Son permis de conduire fut suspendu pour 7 jours.

Enquêtes criminelles

Dans la nuit du 20 septembre, un vol dans un véhicule est survenu sur le stationnement de la 123e rue et de la 2e avenue à Saint-Georges. Un passeport et autre document ont été volés. Une enquête est en cour.

Mois du piéton

Octobre est le Mois du piéton. À cette occasion, la Sûreté du Québec rappelle que tout le monde doit s'assurer de leur sécurité sur le réseau routier, incluant les piétons eux-mêmes.

Rappelons que les mois d’octobre à décembre sont les mois où l’on rapporte le plus de collisions impliquant un piéton. La diminution des heures de luminosité et la conduite non adaptée aux conditions climatiques et routières peuvent expliquer, en partie, cette réalité. Tous se doivent de respecter le Code de la sécurité routière, de respecter la signalisation, d’être attentifs et d’être visibles lors de leurs déplacements, et ce peu importe le moyen de transport.