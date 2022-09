Encore des arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies en Beauce

La Sûreté du Québec a procédé à trois nouvelles arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies au cours de la dernière semaine.

Les policiers ont intercepté un véhicule circulant à une vitesse de 120km/h dans une zone de 50km/h à Scott, le 23 septembre vers 3 h du matin. Ils ont suivi la conductrice de 43 ans, résidente de Scott, sur une longue distance en ayant les gyrophares activés sans que celle-ci ne s’immobilise.

Finalement, la conductrice s’est rendue dans la cour d’une résidence, où les policiers l’ont interpellée et rapidement arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies. Elle a donc été conduite au poste où elle a fourni un échantillon d’haleine à l’éthylomètre qui a révélé un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise par la loi.

Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule saisi pour une durée de 30 jours. Elle a ensuite été libérée par citation à comparaître.

Deux jours plus tard, les policiers ont intercepté un automobiliste de 54 ans, résident de Sainte-Marguerite, à Saint-Simon-les-Mines vers 4 h 30 le matin. Ils avaient reçu un appel mentionnant que le conducteur circulait en sens inverse sur l’autoroute 73.

Les agents ont alors procédé à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et l’ont conduit au poste où il a fourni un échantillon d’haleine comportant un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise la loi.

Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule saisi pour une durée de 30 jours. Il a ensuite été libéré par citation à comparaître.

Le 28 septembre, vers 13 h, les agents sont intervenus auprès d’un homme de 24 ans, résidant à Sainte-Marie, suite à un appel pour un délit de fuite impliquant le véhicule du suspect. Ils ont intercepté l’homme et ont procédé à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et pour avoir proféré des menaces de mort aux agents. L’homme a résisté activement à son arrestation et a dû être maitrisé. Une fois au poste, l’homme a été soumis au test de l’éthylomètre qui a révélé dans son haleine un taux d’alcoolémie de plus de trois fois la limite permise par la loi.

Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule saisi pour une durée de 30 jours. Il a lui aussi, été libéré par citation à comparaître.

Prévention et police de proximité

La coordonnatrice locale en police communautaire (CLPC) du CSMRC de Sainte-Marie a présenté l’atelier « Mimi il faut sauver Duncan », traitant des bonnes habitudes à adopter chez les jeunes face aux inconnus. L’activité de prévention a été présentée à une classe de 2e année de l’école primaire de Sainte-Hénédine. Elle a aussi participé à trois kiosques d’information aux citoyens en lien avec l’entreposage sécuritaire des armes à feu où étaient distribués des verrous de pontet, soit aux Galeries de la Chaudière de Sainte-Marie, au Marché IGA de Saint-Pamphile et au magasin ProNature de Sainte-Marie.