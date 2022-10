Intervention mineure des pompiers à la résidence L'Émeraude

Durant le long congé de l’Action de grâce, les policiers de la Sûreté du Québec étaient plus présents sur la route. On dénombre cette année moins d’accidents mortels que l’année dernière. Toutefois, on compte cinq décès lors de trois collisions mortelles sur les routes québécoises. Heureusement, il n’y en a eu aucun sur le réseau ...