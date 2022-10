Un véhicule en flammes dans la 127e rue à Saint-Georges

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3 h 30, le Service incendie de Saint-Georges a été appelé pour se rendre sur la 127e Rue pour un incendie de véhicule.

À l’arrivée des pompiers, à l’intersection de la 127e Rue et de la 22e Avenue, la camionnette était complètement embrasée. On ne compte que des dommages matériels et le véhicule est perte totale.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, on ne connaît toujours pas la cause de l’incendie et une enquête est en cours. D'ailleurs, ce matin, l'équipe d'enquête était sur place afin de faire la lumière sur l'évènement.

Sortie de route à Notre-Dame-des-Pins

Hier, vers 19 h 25, un conducteur qui a tenté d’éviter des chevreuils a dévié de son chemin et a fait une sortie de route sur la Route Bourque. Il y a eu un blessé léger qui a été transporté au Centre hospitalier de Saint-Georges.

Les pinces de sauvetage et de désincarcération de CAMBI ont été appelées sur place par prévention, mais l’appel a été rapidement annulé.

Accident à Saint-Georges

Deux véhicules sont entrés en collision, hier, vers 21 h 15, sur le boulevard Dionne face au McDonald’s dans l’ouest de Saint-Georges.

Trois personnes ont été impliquées dans l’accident, mais il n’y a eu aucun blessé. La circulation a été perturbée le temps du remorquage.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.