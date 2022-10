Perquisition à Sainte-Marie pour trafic de stupéfiants

Les policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus le 14 octobre à une résidence située sur la rue Notre-Dame-Sud à Sainte-Marie, dans le cadre d’une opération en matière de lutte au trafic de stupéfiants.

Ils ont procédé à l’arrestation d’un homme âgé de 34 ans de Sainte-Marie, et ils ont saisi plus de 1 500 $ en agent canadien, environ un gramme de cocaïne, près de 1 300 comprimés de métamphétamines et environ 150 grammes de cannabis.

Le suspect a été libéré par sommation, il devrait comparaître à une date ultérieure au Palais de justice de Saint-Joseph pour répondre à des accusations en lien avec le trafic et la possession de stupéfiants.

L’opération a été menée avec les policiers et enquêteurs de la Sûreté du Québec des MRC de la Nouvelle-Beauce, de Bellechasse assisté des membres de l’ENRCO (Escouade nationale de répression du crime organisé) Québec et du Groupe tactique d’intervention.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.

Conduite avec les capacités affaiblies

À la suite d’un appel provenant d’un citoyen, le 7 octobre, vers minuit, les agents ont intercepté un homme de 21 ans de Sainte-Marie alors qu’il avait une conduite erratique sur l’autoroute 73 en direction sud. C’est sur la route Cameron qu’il a été soumis au test de dépistage de l’ADA, qu’il a échoué. Il a été mis en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies et transporté au poste de police de Sainte-Marie, où il a fourni un échantillon d’haleine comportant un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la loi. Puisqu’il est soumis à l’alcoolémie zéro, il a également reçu un constat totalisant 494 $, assorti de quatre points. Son permis a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule remisé. Il a été libéré par citation à comparaître.

Un homme de 42 ans de Saint-Georges a été intercepté au kilomètre 79, sur l’autoroute 73 en direction sud en raison de sa conduite erratique, le 12 octobre, vers 0 h 30. L’homme a fourni deux échantillons d’haleine avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite permise par la loi. Il a été libéré par citation à comparaître. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Les agents se sont déplacés à l’intersection du rang Saint-Henri et du rang Saint-Luc à Saint-Bernard, pour porter assistance à un conducteur qui a fait une sortie de route, le 15 octobre, vers 3 h. Après avoir observé le comportement de l’homme impliqué dans l’accident, les policiers ont procédé à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies. Une fois au poste, l’homme de 36 ans, d’origine guatémaltèque, a fourni un échantillon d’haleine au taux d’alcoolémie dépassant le double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule saisi pour une période de 30 jours. Il a été libéré par citation à comparaître.