Accident léger à Saint-Georges

Un accident a eu lieu vers 16 h ce mardi, à l'intersection de la 118e rue et de la 1re Avenue à Saint-Georges, faisant une blessée. Deux véhicules ont été impliqués dans l'événement. Selon les informations recueillies sur place, l'un des véhicules arrivait de l'Ouest et s'en allait vers la 1re Avenue dans l'Est. Cependant, il s'est avancé trop ...