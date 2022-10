Nouvelle-Beauce: deux arrestations pour conduite sous l'effet de l'alcool

Les agents du Centre de services de Sainte-Marie ont intercepté deux personnes pour conduite avec les capacités affaiblies au cours de la semaine passée.

Ils ont procédé à l’arrestation d’un jeune homme de 18 ans, de Scott, le 19 octobre vers 23 h, sur la rue du Pont à Saint-Lambert-de-Lauzon. Il conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les résultats de son test se sont avérés dépasser le double de la limite permise par la loi. Il a été libéré par citation à comparaître, son droit d’obtenir un permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Lors de l’interception, il s’avère que le conducteur avait un permis de conduire sanctionné et que le pare-brise de son véhicule était non-conforme. Il a donc reçu deux constats d’infraction, l’un pour avoir conduit un véhicule routier alors que son permis est sanctionné et l’autre pour le pare-brise non-conforme de son véhicule, le tout totalisant 667 $ d’amende.

Le 21 octobre, vers 14h45, les policiers ont intercepté un véhicule dans la bretelle de l’autoroute 73 en direction sud à Sainte-Marie. Le conducteur, un homme de 48 ans de Lévis, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblie par l’alcool. Son taux d’alcoolémie s’est avéré dépasser la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré par citation à comparaître.

Enquêtes criminelles

Plusieurs interventions policières ont été réalisées dans le village de Saint-Hénédine depuis l’été dernier en vertu de méfaits ayant été effectués dans des lieux publics ou dans l’enceinte extérieure de l’école, comme par exemple des vitres fracassées.

Les policiers ont rencontré à titre de prévention des élèves du village afin de les sensibiliser à ces situations.

Prévention et police de proximité

Dans la dernière semaine, la coordonnatrice locale en police communautaire (CLPC) a réalisé plusieurs activités dans les écoles de la région.

Lors d’un cours de francisation à l’École de francisation de Sainte-Marie, elle a rencontré les nouveaux arrivants de la région afin de les informer sur les lois et règlements du Québec.

Elle a tenu un kiosque d’informations sur les services offerts aux aînés par la Sûreté du Québec lors de la journée des aînés de Sainte-Marie et a participé à la planification sécuritaire du service d’ordre lors de la Grande Marche Pierre-Lavoie et de la Marche des Couleurs de Sainte-Marie.