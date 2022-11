Plusieurs conducteurs interpellés en Beauce-Etchemin pour des infractions routières

Les policiers de la Sûreté du Québec des postes de la MRC Beauce-Sartigan et de la MRC des Etchemins ont procédé à plusieurs arrestations de conducteurs au cours de la dernière semaine.

Les agents de la MRC des Etchemins ont été appelés pour se rendre sur les lieux d’une collision survenue entre deux véhicules sur la route 204, près de la 4e avenue, à Saint-Prosper, le 27 octobre vers 15h.

Suite à l’enquête, les policiers ont procédé à l’arrestation d’une femme de 26 ans, de Saint-Prosper, pour conduite avec les capacités affaiblies. Celle-ci a échoué le test à l’éthylomètre et a fourni un taux d’alcool qui dépassait la limite permise par la loi. Elle a été libérée sur citation à comparaître au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et le véhicule a été remorqué.

Un policier de la Sûreté du Québec MRC des Etchemins a intercepté un véhicule qui circulait à 147 km/h dans une zone de 90 km/h, sur la route 204 à Sainte-Rose-de-Watford, le 28 octobre vers 19 h. Le conducteur, un homme de 18 ans de Saint-Camille-de-Lellis, s’est vu remettre un constat d’infraction de 879$ et 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

La nuit suivante, vers 4 h, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus sur une sortie de route sur la 22e avenue près de la 176e rue à Saint-Georges, pour un véhicule qui avait percuté un arbre. Sur les lieux la conductrice, âgée de 19 ans de Saint-Georges, était en capacités affaiblies par l’alcool. Elle a fourni un taux de plus du double de la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu 90 jours, son véhicule remisé pour une période de 30 jours et elle était soumise à la tolérance zéro. Aucun transport par ambulance n’a été nécessaire.

Ce même jour, vers 14 h, un policier de la MRC des Etchemins a intercepté un véhicule qui circulait à 91 km/h dans une zone de 50 km/h, sur la route 275, à Saint-Zacharie. Le conducteur, un homme de 28 ans de Saint-Zacharie, s’est vu remettre un constat d’infraction de 544$ et six points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours.

Pour terminer, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus le 30 octobre vers 16h, sur la rue Principale à Saint-René, pour un véhicule qui venait de faire une sortie de route. Le conducteur, âgé de 19 ans de Saint-René, était en capacités affaiblies par l’alcool. L’homme a fourni un taux de plus du double de la limite permise par la loi. Étant soumis à la tolérance zéro alcool, un constat d’infraction lui a été remis. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule remisé 30 jours. Aucun transport ambulancier n’a été nécessaire.

Police de proximité

Les policiers intervenants en milieu scolaire (PIMS) sont présentement à rencontrer les étudiants/es de secondaire 4 et 5 pour les sensibiliser contre l’intimidation sur les réseaux sociaux. Ces rencontres sont nécessaires suite à une recrudescence de plaintes à ce sujet.

Le vendredi 28 octobre en avant-midi, l’agente Éloise Delisle de la Sûreté du Québec de la MRC des Etchemins, a participé à une activité en relation communautaire dans le cadre de l’Halloween. Les jeunes du service de garde de l’école Trait-d’union ont pu en apprendre davantage sur le rôle des policiers et voir de près l’auto-patrouille.