Trois conducteurs arrêtés avec les capacités affaiblies

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à trois arrestations de personnes conduisant avec les capacités affaiblies par l’alcool la semaine dernière.

Des agents de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus sur la route Cloutier à Saint-Georges, pour une collision, le 2 novembre. La conductrice de 37 ans de Saint-Georges a perdu le contrôle de son véhicule en tentant d’éviter un chevreuil. Cette dernière conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a fourni un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu 90 jours.

Le lendemain, ils ont intercepté et arrêté un homme de Saint-Georges de 17 ans qui conduisait en état d’ébriété. Ce dernier a fourni un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours. De plus, il a reçu un constat d’infraction pour tolérance zéro étant donné son âge.

Les policiers de la MRC Beauce-Centre ont intercepté une automobiliste sur la route 276 à Saint-Odilon, le 5 novembre, vers 21 h 15. Elle circulait à 144 km/h dans une zone de 90 km/h. La femme de 41 ans, de Lac-Etchemin, a été arrêtée pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a soufflé plus d’une fois et demi la limite permise par la loi. Elle comparaîtra le 17 février 2023 au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Le permis de conduire de la dame a été suspendu 90 jours et elle a reçu un constat d’infraction de 817 $, en plus de 10 points d’inaptitudes inscrits à son dossier.

Vol

Une enquête est en cours en raison d’un vol de quatre catalyseurs survenu dans la cour d’une industrie située sur la 95e Rue dans le parc industriel à Saint-Georges.