Accident d'autobus scolaire: la conductrice et deux élèves transportés à l'hôpital

Trois personnes ont dû être transportées à l'hôpital de Saint-Georges, suite à l'accident d'autobus scolaire survenu en face du 512 de la 9e avenue à Beauceville, ce matin vers 7 h 45.

En effet, la conductrice et deux élèves ont subi des blessures superficielles et légères.

Au total, une quarantaine d'enfants se trouvaient à bord du véhicule lors de l'impact avec un poteau d'Hydro-Québec. Le bus a terminé sa course en contrebas de la route, sur le bord de la piste cyclable.

Mentionnons que les paramédics et les superviseurs du groupe Cambi étaient présents, ainsi que les policiers de la MRC Beauce-Centre, l'équipe de désincarcération du service de sécurité incendie de Beauceville et des travailleurs d'Hydro-Québec.

À l'arrivée des premiers intervenants, les enfants et la conductrice étaient déjà sortis par la porte arrière. Par la suite, un plan de mesures d'urgence a été déployé et la sécurité civile de la ville de Beauceville a été dépêchée sur les lieux. En collaboration, le CISSS de Chaudière-Appalaches et le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont fait en sorte de ramener les enfants à l'école. De ce fait, ces derniers ont pris un autre autobus pour rejoindre l'école de Léry-MGR-De-Laval où des équipes psychosociales les attendaient. Plusieurs enfants étaient sous le choc. Une psychologue s'était également déplacée sur les lieux.

Au moment d'écrire ces lignes, les travaux sont toujours en cours et la 9e Avenue est fermée pour une partie de la journée, entre la 125e Rue et la 155e Rue, sauf circulation locale. Il faut donc utiliser le boulevard Renault.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.