Feu dans une résidence de la 127e rue

Un feu de résidence s’est déclaré, peu après 17 h hier, au 1095 de la 127e Rue à Saint-Georges.

Selon le chef de division du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, Frédéric Morin, lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, de la fumée sortait près du luminaire extérieur de la porte-avant de la façade de la maison.

En vérifiant, il manquait du mortier entre les pierres et les flammes étaient visibles à travers les fissures. Elles étaient situées à l’intérieur du mur entre la porte d’entrée et la fenêtre du salon. Le feu était pris dans la ripe et le carton qui constituent l’isolation de la vieille maison.

En ouvrant le mur, les pompiers ont constaté que l’incendie était en progression. Heureusement, ils sont parvenus à l’éteindre assez rapidement avant que les flammes atteignent l’entretoit.

La cause possible de l’incendie serait en raison d'un trouble électrique. Il n’y a eu aucun blessé et les dommages concernent seulement le mur de façade et il y a eu un peu de fumée à l’intérieur de la résidence, mais rien de majeur.

L’opération a duré environ 1 h 30.