Triple incidents en Haute-Beauce: des enquêteurs dépêchés par la SQ

Suite à la série d'incidents survenus ce matin à Saint-Honoré-de-Shenley et La Guadeloupe (vol, feu et accident), plusieurs enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux par la Sûreté du Québec.

Selon les informations transmises par Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec, un technicien en scènes incendies a été sur la rue Principale à Saint-Honoré-de-Shenley. C'est à cet endroit qu'a eu lieu un feu de garage résidentiel vers 6 h 50 aujourd'hui.

Qui plus est, un enquêteur de l'unité d'identité judiciaire s'est présenté sur la scène d'incendie et celle de l'accident survenu vers 7 h 10 à l'intersection de la route 108 et du rang Saint-Hilaire à La Guadeloupe, toujours aujourd'hui.

L'agente de police a également indiqué que la personne impliquée dans l'accident serait d'intérêt pour l'enquête. De ce fait, elle sera vue par les enquêteurs lorsqu'elle sera remise sur pied.