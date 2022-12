Un violent accident de camion à Vallée-Jonction

Un poids lourd s’est retrouvé encastré dans la structure du pont de la route 112 à Vallée-Jonction, vers 20 h 50, hier soir.

Le véhicule sortait de l’entrée de l’entreprise Olymel et il a tourné à droite à l’intersection de la route 112 et du chemin de l’Écore pour ensuite entrer en collision avec la garde du pont.

Le Service incendie de Vallée-Jonction et la Sûreté du Québec de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont été les premiers sur les lieux. Les contrôleurs routiers de la SAAQ, le ministère de l'environnement et le ministère des Transports ont été appelés, car il y avait plusieurs déversements, dont de l’huile et du diesel.

Le chauffeur qui n’a subi aucune blessure a été rencontré par les contrôleurs routiers. La structure du pont a été évidemment endommagée. L’opération de remorquage s’est terminée aux petites heures du matin.

Feu de cheminée

Le Service de sécurité incendie de Saint-Georges s’est déplacé sur la 20e Rue du secteur ouest de la ville pour un feu de cheminée, hier en fin de journée, vers 17 h 5.

À l’arrivée des pompiers ils ont procédé à l’extinction et ont fait les vérifications habituelles. Il n’y a eu aucune propagation à la résidence et aucun dommage.

La Sûreté du Québec a fermé la rue le temps de l’intervention d’une heure.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.