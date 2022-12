Une résidence incendiée à Beauceville

Vers 18 h 30, le Service de sécurité incendie de Beauceville a été appelé sur la route du Golf pour un feu de résidence.

À l’arrivée du premier pompier sur place de la fumée était visible à l’extérieur de la maison. Par la suite, ils ont procédé à l’extinction de l’incendie qui se trouvait à la cuisine. Le chef du SSI indique qu’il s’agit d’un incident et que ça ne venait pas du four ou d’un chaudron. On ignore la cause exacte.

Le Service de sécurité incendie de Saint-Odilon est venu prêter main-forte avec leur camion-citerne, car il s’agissait d’un secteur non desservi par une borne-fontaine.

Les deux occupants n’ont pas été blessés et ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Les intervenants ont sauvé également un chien et deux chats.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.