L'opération policière a été lancée suite à un vol qualifié

Les policiers de l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO), ont mené, le 7 et 8 janvier dernier, une opération sur la rive-sud de Québec et en Beauce en lien avec du trafic de stupéfiants. Les policiers ont réalisé six perquisitions dans des résidences, des commerces et des véhicules en plus de procéder à l’arrestation de ...