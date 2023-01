Un garage de Saint-Frédéric complètement détruit par le feu

Le garage mécanique situé au 2323, rue principale à Saint-Frédéric a été complètement détruit dans un incendie qui s'est déclaré aujourd'hui vers 11 h 15.

À l'arrivée des pompiers, une colonne de fumée était visible de loin et l'incendie était déjà éclaté. Cependant, ils n'ont pas pu intervenir correctement tout de suite en raison de la présence de bonbonnes de gaz dans le bâtiment (propane, acétylène, et autres). Les bonbonnes explosaient au fur et à mesure de la progression du feu. Ils ont donc dû intervenir de loin pour commencer, le temps de savoir où étaient les bouteilles et d'essayer de les refroidir. Urgence environnement c'est donc aussi déplacé.

La régie intermunicipale du service de sécurité incendie (RISSI) de Saint-Frédéric est sur les lieux, avec l'entraide des pompiers d'East-Broughton et de Saint-Joseph-de-Beauce (avec un camion-citerne). Le service de sécurité incendie de Beauceville a également été demandé pour un ravitaillement en air respirable. Au total, 35 pompiers ont travaillé sur ce feu.

Selon le directeur du RISSI de Saint-Frédéric, Israël Dodier, la cause serait possiblement électrique.

La Sûreté du Québec, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, a fermé la route à toute circulation. Elle n'a pas encore été rouverte, car les pompiers sont toujours sur place.

Une ambulance du groupe Cambi a été demandée en prévention afin d'évaluer les gens sur place, mais il n'y a pas eu de transport.

Hydro-Québec a coupé le courant dans le secteur durant une partie de l'intervention.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.