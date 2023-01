Le SSI de Saint-Éphrem présente ses nouveaux équipements

Cet après-midi, le Service de sécurité incendie de Saint-Éphrem-de-Beauce a fait la présentation à sa caserne de ses nouveaux équipements.

La municipalité a acquis de nouvelles pinces de désincarcération pour la somme de 55 000 $ et est en processus d’achat de nouveaux appareils respiratoires APRIA G1 pour un investissement de 90 000 $.

Pour les responsables du SSI de Saint-Éphrem, il s’agit d’un projet qui s’est étalé sur un an. C’est en février 2022 qu’ils ont présenté devant le conseil municipal leur plan pour acquérir douze appareils respiratoires sur quatre ans. Actuellement, ils s’en sont déjà procuré sept masques et quatorze bouteilles. Selon le représentant des équipements, il s’agirait du plus versatile et le plus récent sur le marché.

Puis en mars 2022, la municipalité a accepté d’acheter des pinces de désincarcérations même si le processus administratif et technique est très difficile. D’ailleurs, le directeur du SSI de Saint-Georges, Sylvain Veilleux a beaucoup guidé l’équipe pour atteindre leur objectif.

Jusqu’à ce jour, Saint-Éphrem était desservi par le Service incendie de la Haute-Beauce lorsque les pinces de désincarcération étaient nécessaires. Dorénavant, Saint-Éphrem desservira une partie de Sainte-Clotilde-de-Beauce qui était anciennement sous la garde de East Broughton. De plus, ils sont en discussion avec le Service incendie de Saint-Victor pour s’occuper d’une partie du territoire de la petite municipalité qui est actuellement desservie par Beauceville.

On retrouvait sur place le maire André Longchamps, des membres du conseil municipal et le directeur général de la municipalité Bastien Thibaudeau.

Bien entendu, ils sont bien fiers de leurs nouvelles acquisitions qui sont à la fine pointe et permettront de faciliter les opérations dans le secteur lors de sauvetage.

Ils ont procédé à une démonstration devant les membres des médias. Pour connaître chaque étape de leur utilisation, allez voir notre galerie photo et leurs légendes.