Plusieurs interventions de la Sûreté du Québec la semaine passée

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus sur le boulevard Lacroix pour une collision avec dommage matériel entre deux véhicules automobiles, le 27 janvier dernier.

Un véhicule conduit par une femme de Saint-Georges, âgée de 35 ans, circulait et a percuté un véhicule stationné sur l’accotement.

Elle a été arrêtée pour conduite avec capacités affaiblies par l’alcool. Elle a fourni un taux supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a donc été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Le lendemain, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan se sont également rendus sur une sortie de route avec tonneaux, survenue sur la 68e rue à Saint-Georges.

Le conducteur, originaire de Saint-Georges et âgé de 56 ans, n’a subi aucune blessure. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies. Il a fourni un résultat d’alcoolémie supérieur au double de la limite permise. Son véhicule a aussi été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.

Une collision de motoneige est survenue le même jour, sur le sentier 25, à Saint-Théophile. L’homme, âgé de 41 ans de Saint-Martin, a fait une sortie de route dans une courbe. Il a été conduit au centre hospitalier pour des blessures mineures.

M’as-tu vu? – Sécurité transport scolaire

Jusqu’au 10 février, la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Fédération des transporteurs par autobus, mobilise tous les usagers de la route, le réseau scolaire, les écoliers et leurs parents dans le cadre de la Campagne M’as-tu vu?

La sécurité aux abords des écoles, dans les zones scolaires et lors du transport scolaire, c’est l’affaire de tous.

Enquêtes criminelles

Un conducteur s’est arrêté avec un véhicule pour faire le plein d’essence à une station-service le 24 janvier dernier à Saint-Éphrem et il a quitté sans payer. Le vol est évalué à moins de 100$. Une enquête est en cours.

Le 26 janvier, les enquêteurs de la Division des enquêtes MRC de Chaudière-Appalaches ont procédé à l’arrestation d’un homme de 28 ans de Saint-Gédéon. Ce dernier aurait commis des vols de catalyseurs entre juin 2022 et janvier 2023 dans la région de la Beauce et des Appalaches. Il a été libéré par promesse de comparaître. Une perquisition a été menée et des outils servant au découpage des catalyseurs ont été saisis.