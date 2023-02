Arrestation d'une jeune conductrice pour alcoolémie

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont arrêté une jeune conductrice pour conduite avec les capacités affaiblies le 5 février.

Ils ont reçu un appel d’une citoyenne qui indiquait qu'une jeune conductrice de Saint-Georges, âgée de 29 ans, avait les capacités affaiblies par l’alcool et était stationnée sur la 119e rue à Saint-Georges. Sur les lieux, les policiers ont arrêté la jeune conductrice et celle-ci a fourni un taux d’alcool supérieur à la limite permise par la loi.

Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.

Prévention randonnée hivernale

La clé d’une randonnée sécuritaire est la préparation. De ce fait, la Sûreté du Québec rappelle quelques conseils pour préparer adéquatement vos randonnées hivernales:

Planifiez votre randonnée et avisez vos proches de votre parcours et de sa durée

Ne partez pas seul

Vérifiez les prévisions météorologiques et adaptez l’itinéraire et les équipements en fonction

Vérifiez si le sentier est ouvert en contactant le gestionnaire du réseau

Équipez-vous d’une trousse de premiers soins

Prévoyez une lampe de poche, des allumettes étanches, un sifflet et un couteau

Prévoyez de la nourriture sèche et déshydratée qui se conserve au froid

Stockez votre eau dans une gourde isolante ou un thermos

Prévoyez toujours un moyen de communication et gardez-le au chaud

La nature peut modifier les conditions n’importe quand, demeurez alerte!

Enquêtes criminelles

Dans la semaine du 31 janvier au 3 février 2023, plusieurs appels sont entrés au service de police pour signaler des fraudes de type « Grands-Parents ».

Le ou les fraudeurs appelaient chez des personnes aînées et leurs faisaient croire que leur petit-fils était au poste de police et que pour le libérer, il devait payer une caution d’un montant précis. Certains ont déboursé aux fraudeurs qui se faisaient passer pour un avocat et qui se rendaient chez les victimes et prenaient possession de l’argent. D’autres ont appelé aux services de police pour prendre information avant d’agir.