Saisie d’une valeur de plus de 15 000 $ à Thetford Mines

Les patrouilleurs du Service de police de Thetford Mines ont procédé à l’arrestation de Charles Olivier Gosselin mercredi 15 février, vers 8 h 25, un Thetfordois âgé de 33 ans qui est bien connu des services policiers, pour voies de fait et menaces.

À la sortie de sa résidence, les policiers l'ont interpellé et, dès ce moment, il a pris la fuite à pied. Il a été rapidement localisé et arrêté. À la suite de son arrestation, les patrouilleurs ont saisi divers items.

Liste sommaire des items saisis :

- Plus de 2500 de comprimés divers pouvant s’apparenter à de la méthamphétamine;

- Environ 1,5 kg de cannabis séché;

- Un cahier de comptabilité;

- Une balance;

- 2575 $ en argent.

Comparution et accusations

Charles-Olivier Gosselin a comparu par visioconférence sous les accusations suivantes : possession en vue de trafic (en vertu du Code criminel et de la Loi sur le cannabis).

Accusations supplémentaires

Des échantillons des substances saisies seront envoyés aux Laboratoires de Santé Canada qui en préciseront la nature exacte. Les rapports d’analyse seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui déterminera les accusations supplémentaires appropriées le cas échéant. De plus, le rapport d’enquête sera transmis au Bureau des infractions et amendes du Québec afin de déterminer les accusations pénales possibles en vertu de la Loi québécoise encadrant le cannabis.