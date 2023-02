La chaussée glissante a causé trois accidents sur la 10e avenue à Saint-Georges, ce matin aux alentours de 8 h.

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan et les paramédics du groupe Cambi ont d'abord été demandés à l'intersection de la 167e rue et de la 10e avenue pour un accident impliquant un autobus scolaire et une voiture.

L'autobus s'est arrêté au niveau du panneau d'arrêt et un véhicule arrivant en arrière a voulu s'arrêter également. Cependant, en raison de la chaussée glacée, la voiture a glissé et percuté le bus.

Les enfants et les deux conductrices impliquées ont été évalués, personne n'a été blessé et il n'y a pas eu de transport hospitalier.

Quelques minutes plus tard, deux autres accidents sont survenus à des intersections avec des arrêts obligatoires, également sur la 10e avenue. Ceux-ci étaient aussi dus à la chaussée glacée. Le premier impliquait trois voitures, tandis que le deuxième c'est un véhicule qui a terminé sa course dans un banc de neige. Personne n'a été blessé.

Suite à ces événements, la Sûreté du Québec a demandé à la ville de Saint-Georges d'étendre de l'abrasif.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.