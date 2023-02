Deux conducteurs avec les capacités affaiblies arrêtés

Depuis le début du mois de février, les policiers de la Sûreté du Québec de Sainte-Marie ont procédé à l’arrestation de deux personnes conduisant avec les capacités affaiblies.

Un homme de 19 ans a été arrêté le 9 février, vers 20 h 30, sur la rue Leclerc à Sainte-Marie alors qu’il a tenté de fuir les policiers à la suite d’un excès de vitesse sur le boulevard Vachon Sud. Il a été transporté au poste de la Nouvelle-Beauce, où il a fourni un échantillon d’haleine dont l’alcoolémie dépassait la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, son véhicule a été remisé et il a reçu trois constats d’infraction d’un total de 884 $. De plus, il a reçu sept points d’inaptitude pour l’excès de vitesse, le non-respect de la condition d’alcoolémie zéro et pour avoir injurié un agent de la paix. Il a été libéré par citation à comparaître.

Un conducteur de Saint-Anselme de 47 ans a été arrêté sur le boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie, le 12 février, vers 3 h. Il a été transporté au poste de police de Sainte-Marie, afin de se soumettre au test à l’éthylomètre qui a décelé un taux d’alcool sanguin supérieur à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule a été remisé. Il a été libéré par citation à comparaître.