Une maison à Saint-Joseph a subi un incendie vendredi soir

Des résidents de l’avenue du Ramier à Saint-Joseph-de-Beauce ont eu de la chance que leur détecteur de fumée les prévienne vendredi soir qu’un incendie avait débuté dans leur sous-sol.

Selon le directeur incendie, Alain Busque, ils ont été appelés vers 22 h 45 par les occupants de la maison. Le propriétaire serait descendu dans le sous-sol à la suite de l’alarme et a vite remarqué que de la fumée et des flammes étaient visibles à la hauteur de son atelier. Ils ont toute de suite contacté les secours et ont quitté la résidence.

Six minutes plus tard, les pompiers étaient sur les lieux et se sont vite affairés à éteindre les flammes au sous-sol.

La dernière équipe est revenue à la caserne à 3 h du matin. Ils étaient restés sur place pour s’assurer que l’incendie était bien éteint.

Les dommages sont évalués dans un premier temps autour de 40 000 $. Personne n’a été blessé, seulement incommodé par la fumée.

La cause de l’incendie serait accidentelle.