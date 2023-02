Incendie agricole Saint-Georges : 70 bêtes ont péri

Une étable a été complètement ravagée par les flammes, hier, en début d’après-midi sur la 1re Avenue Sartigan à Saint-Georges. Malheureusement, les propriétaires ont perdu 70 de leurs bêtes.

C’est ce qu’a confirmé le Chef de division aux opérations, Frédéric Morin. De plus, on ignore toujours la cause de l’incendie et le tout est sous enquête. Du côté des vies humaines, il n’y a eu aucun blessé et aucun mort.

Rappelons que le Service de sécurité incendie de Saint-Georges a été demandé sur la 1re Avenue Sartigan communément appelé la route 204 pour un incendie dans un bâtiment agricole. À l’arrivée du directeur, l’incendie faisait déjà rage dans une grande partie du bâtiment. La colonne de fumée était visible à des kilomètres à la ronde dans la ville de Saint-Georges.

La deuxième équipe de garde du SSI de Saint-Georges a été demandée. On y comptait une trentaine de pompiers sur place. Ils ont été obligés de faire du transport d’eau en raison de l’absence de borne-fontaine.

Pour terminer l’opération d’extinction, ils ont été obligés de faire appel à une pelle mécanique. La route 204 a été fermée pour permettre la circulation des camions-citernes.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot.